Dimas: “Giuntoli sta svolgendo un grande lavoro. La Juve…”

Manuel Dimas, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla squadra bianconera, parlando anche di Giuntoli e della rosa.

Manuel Dimas , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua a Tuttojuve.com, parlando anche dei bianconeri. Ecco le sue parole: " Giuntoli sta affrontando una bella sfida, ha svolto un grande lavoro al Napoli e il nuovo progetto torinese è del tutto differente.

E' stato un mercato difficile, la squadra poi non giocherà in Europa e questo di fatto ha rallentato tutto. L'annata appena trascorsa è stata brutta. Diciamo che confermare la fiducia ad Allegri ed evitare di perdere i top è, nel complesso, una grande sfida per tutti.