Juve, Di Maria è un trascinatore, Allegri spinge per il rinnovo

Ieri l'argentino è stato il grande protagonista della sfida contro il Nantes con una tripletta. E il tecnico sta spingendo per il rinnovo

redazionejuvenews

Ieri sera la Juventusha vissuto una grande serata europea. La squadra bianconera ha battuto per 3-0 il Nantes in trasferta, conquistando così l'accesso agli ottavi di finale di Europa League, di cui oggi si conoscerà l'avversario. L'eroe del match è stato Angel Di Maria. Il Fideo è stato autore di una splendida tripletta che ha deciso le sorti della qualificazione. L'argentino ha sbloccato la partita con un sinistro meraviglioso. Poi si è conquistato il rigore del 2-0 con una serpentina in area e lo ha trasformato con freddezza. E poi ha messo la ciliegina sulla torta con il colpo di testa del 3-0.

In questo 2023 stiamo vedendo un giocatore dai numeri eccezionali, quel giocatore per cui la Juventus ha insistito in estate, fino a convincerlo a vestire la maglia bianconera. Ieri, nel post partita, Massimiliano Allegri ha esaltato l'argentino: "I campioni sono diversi dagli altri. Quando hai uno così tutta la squadra gioca in maniera diversa. Lui vede cose che gli altri non vedono".

Alla domanda sul possibile rinnovo di Di Maria, Allegri ha glissato: "Rinnovo? Per ora godiamocelo, allenarlo è un piacere". E come riferisce La Gazzetta dello Sport, la questione del prolungamento del contratto è sul tavolo della dirigenza della Juventus, che ha intenzione di affrontarla presto con il giocatore. E Allegri sta spingendo per questa soluzione, perché lo ritiene fondamentale.