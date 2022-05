Di Gennaro: “Riprenderei subito Pogba. Serve uno come lui in ogni ruolo”

L'ex calciatore e opinionista è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, a Maracanà, commentando questa giornata di Serie A in chiave Juventus.

L'opinionista ha commentato così il significato di queste vittorie sofferte: "Fanno male in prospettiva futura. Ma da queste partite mi auguro che traggano cose importanti. Fanno bene per i punti e la classifica, ma fanno male perché in prospettiva la squadra va migliorata . Strano perché con l'Inter ha fatto la prestazione migliore pur perdendo . Con queste ultime invece ha abbassato il livello. Sono indicazioni sul fatto che una squadra che non va rifondata completamente ma cambiata in diversi elementi . Sarebbe anche da rivedere il discorso condizione fisica. Questa squadra non tiene i ritmi, non è intensa . Ed è legato anche al tema infortuni . Oltre all'aspetto tecnico e tattico, dovranno ripensare a quello fisico ".

Di Gennaro poi ha indicato un rinforzo per il futuro: "Io riprenderei subito Pogba in mezzo al campo. Prenderei un altro difensore forte da tenere con De Ligt e poi devo capire anche i terzini cosa accadrà. In realtà serve "un Pogba" per ruolo. Il non rinnovo di Dybala poi è indicativo. Come qualità va via il migliore, che poi non sia un leader e non ha continuità è un altro discorso. Andando via lui, io mi immagino una campagna acquisti corposa e di qualità".