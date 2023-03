Diego: “Con la Juventus non è scattata la scintilla, ma non ho rimpianti”

Diego Ribas da Cunha, ex trequartista della Juventus, ha detto la sua sull'avventura in bianconero, parlando anche della Roma.

DiegoRibas da Cunha, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Gazzetta.it. Ecco le sue parole sull'avventura in bianconero, esperienza durata un solo anno, nella stagione 2009-10, con 47 presenze e 7 reti complessive tra tutte le competizioni, senza però vincere nessun trofeo con la Vecchia Signora: "Eravamo una squadra di grandi individualità, ma non è mai scattata la scintilla per diventare un gruppo coeso. Erano anni in cui la Juve ha cambiato molto tra allenatori, società e giocatori, non era semplice. Lavorare nella Juve è sempre una grande opportunità perché è uno dei migliori club al mondo.

Non ho molti rimpianti perché ho sempre dato tutto quello che avevo. Ero giovane, l’allenatore in quel tempo mi chiedeva cose a cui non ero abituato e avevo tempo per ambientarmi al meglio. Non rimpiango quegli anni perché ho imparato molto, sono cresciuto e sono diventato ciò che sono oggi. Magari, però, con un altro anno in più avrei potuto fare meglio.

Roma - Juventus? Quella è stata la mia miglior partita con la maglia della Juventus. Ho dei ricordi bellissimi di quella partita. Ho realizzato una doppietta in uno stadio stupendo come l’Olimpico, è un sogno per chiunque e sono felice di averlo compiuto".