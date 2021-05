Diciassette anni senza Umberto Agnelli

La nota del club in ricordo del dottore

La Juventus ha chiuso il ciclo di nove scudetti consecutivi perdendo questa stagione il campionato, e classificandosi al quarto posto dietro Inter, Atalanta e Milan. Un anno difficile per i bianconeri, che adesso cercheranno con tutta probabilità una nuova giuida tecnic a, con Andrea Pirlo che dopo un anno dovrebbe già lasciare la panchina bianconera.

"Sono passati esattamente diciassette anni da quel 27 maggio 2004. Era un giovedì e tutto il popolo bianconero si trovò costretto a salutare per sempre Umberto Agnelli.

Un amore incondizionato il suo, verso i colori bianconeri che lo portò nuovamente a legarsi al club nel 1994 e a vivere in prima persona un nuovo ciclo di successi indimenticabili: cinque Scudetti, una Coppa Italia, quattro Supercoppe Italiane, una Supercoppa Europea, una Champions League e una Coppa Intercontinentale.

«È un piacere immenso ricordare che tutto il meglio del calcio è passato dalla Juve». Questa frase, che tutti i tifosi bianconeri possono leggere entrando al JMuseum, rappresenta la sua passione per la Juventus, la sua filosofia e la sua continua ricerca dell’eccellenza e della perfezione.

Il Dottore è stato un punto di riferimento per il nostro club scrivendo pagine importanti della nostra storia, e oggi, a distanza di pochi giorni dal termine di una stagione che ha visto il nostro palmares arricchirsi di due nuovi trofei, vogliamo ricordarlo dedicandole anche a lui queste vittorie perché, anche se non fisicamente, la sua presenza continua a essere viva in ognuno di noi e a guidarci ogni giorno." (Juventus.com)