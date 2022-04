Di Carlo: “Allegri ha ritrovato continuità con la Juventus”

Domenico Di Carlo, allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del big match tra Juventus e Inter.

Domenico Di Carlo , ex allenatore di Chievo Verona e Vicenza , ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, analizzando il big match di stasera tra Juventus e Inter, partita cruciale per entrambe le squadre. Ecco le sue parole sui bianconeri e su Allegri : "Al rientro dopo le Nazionali c’è sempre un interrogativo per tutti. Allegri ha ritrovato continuità con la Juve facendo una grande scalata per arrivare a oggi , a questo match decisivo che in caso di risultato positivo consentirebbe di puntare più in alto possibile."

Sulla Nazionale e Mancini, visto il momento negativo degli azzurri dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 : "Siamo arrivati con qualche giocatore non al meglio. L’Italia ha dominato tirando in porta tante volte, avrebbe dovuto vincere. Ma i dati non sempre ti danno ragione. Non vince sempre il migliore. Mancini negli ultimi anni ha fatto un grandissimo lavoro e dato un gioco alla squadra. La Macedonia però ci ha fatto capire che i calciatori per rendere al meglio devono stare bene. Bisognerebbe far giocare più italiani. Mancini ha motivazioni e voglia per andare avanti e rimettere in campo un gruppo compatto che giochi un bel calcio. Con lui abbiamo vinto l’Europeo giocando bene, perdere una partita fa parte del calcio. Abbiamo perso quella meno indicata. Servirà da lezione ma non deve distruggere il lavoro fatto."