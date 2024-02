Diamanti: “Contro l’Udinese mi aspettavo una Juventus molto feroce”

Intervenuto a Radio Serie A con RDS, Alessandro Diamanti ha commentato la sconfitta della Juventus contro l' Udinese . Ecco le sue parole: "Sicuramente è una sconfitta che fa male, perché in casa nessuno se l’aspettava. Neanche io, sinceramente! Vedendo la Juventus negli ultimi mesi, giocando in casa dopo un sconfitta, mi aspettavo una reazione molto feroce. Invece è stata sconfitta così dall’ Udinese a Torino. ".

Diamanti ha poi proseguito: "Per lo Scudetto non è detto ancora niente. Certo, se l’Inter dovesse vincere contro l’Atalanta nel recupero andrebbe a +10… Allora con questa Inter diventerebbe chiusa o comunque molto in salita per la Juve".