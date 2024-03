Di Vaio: “Motta? Quando sarà pronto parleremo del suo futuro”

La Juventus è attesa dalle ultime 9 giornate di campionato e dalle due semifinali di Coppa Italia, attraverso le quali dovrà arrivare a qualificarsi alla prossima Champions League e alla finale della coppa nazionale. Ciò facendo la società potrà continuare a costruire il futuro della squadra, che ancora non è sicura della guida tecnica del prossimo anno, con Massimiliano Allegri che sembra destinato a lasciare, e con Thiago Motta primo candidato a sostituirlo. Di questo, e dell'attaccante rossoblu Zirkzee, ha parlato il dirigente del Bologna Marco Di Vaio: "Quanto vale Zirkzee? Tantissimo. Quello che si legge è poco. Il discorso sulle aspettative è lungo, però noi sapevamo del lavoro che c'era alle spalle e l'organizzazione che stava crescendo. Serviva trovare l'alchimia giusta e i risultati sarebbero arrivati. Siamo una famiglia sportiva e ci tengo a ricordare Sinisa Mihajlovic che non voglio mai dimenticare. Con Motta quando è pronto parleremo. Viene al campo e lavora non solo sulla squadra ma anche sulla crescita individuale dei calciatori come se avesse un contratto lungo con noi".