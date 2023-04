Di Palma: “Perin può essere il titolare alla Juve e in Nazionale”

Vincenzo Di Palma, ex preparatore dei portieri in Nazionale, ha detto la sua su Mattia Perin, calciatore della Juventus.

Vincenzo Di Palma, ex preparatore dei portieri in Nazionale, ha detto la sua a Juventusnews24 su Mattia Perin. Ecco le sue parole: "Per prima cosa era molto gradevole, era sempre molto stimolante avere a che fare con un ragazzo sempre allegro e intraprendente, con tanta voglia di migliorarsi. Mi sono devertito quando ho avuto a che fare con lui. Io e Prandelli lo abbiamo portato in Brasile, dove ha avuto modo di poter imparare da due altri grandi portieri come Sirigu e soprattutto Buffon.

Io lo seguivo da tempo, poi quando sono arrivato in Nazionale ho visto diverse sue partite a Pescara. Conoscevo le sue qualità, anche se devo dire che era un po’ troppo intraprendente. Ad alcuni dava fastidio, ma io ho lottato insieme a Prandelli per far si che venisse convocato in Nazionale. Era un possibile patrimonio per il calcio italiano e sono molto contento della carriera che sta facendo, che lo ha portato a giocare in una squadra come la Juve.

Titolare alla Juve? Si può prenderlo già da ora, ma anche più avanti, considerando anche che Szczesny potrebbe andare via. Poi avrà più possibilità di dare continuità alle sue prestazioni, perchè un portiere più gioca e più acquista fiducia. Ha ancora margini di miglioramento, ma ha bisogno di spazio. Secondo me alla prossima convocazione verrà preso in considerazione, non può essere altrimenti. Attualmente tra Perin e Donnarumma io punterei di più sul primo. L’ex Milan era partito alla grande, poi ha avuto dei cali, delle difficoltà di cui però non conosco i motivi. Un allenatore deve puntare sul portiere che in quel momento gli dà maggiori garanzie".