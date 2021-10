Di Natale: “Allegri tecnico di altissimo livello, la sua prima Juve..”

L'ex giocatore dell'Udinese ha detto la sua sul campoioanto di Serie A e sulla Juventus

redazionejuvenews

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista della ripresa del campionato, che dopo la sosta per le Nazionali metterà la formazione di Massimiliano Allegri di fronte alla Roma di Josè Mourinho: dopo la sfida ai giallorossi i bianconeri sono attesi dalla partita contro lo Zenit in Russia e poi da quella contro l'Inter a San Siro, per tre sfide che diranno molto di quello che sarà il proseguo della stagione bianconera.

La squadra di Allegri ha di fronte un piccolo tour de force, che dopo il difficile inizio in campionato servirà per recuperare il distacco accumulato dalle prime posizioni: in questo senso importanti saranno gli scontri diretti che dovranno affrontare, e che Allegri spera di vincere per ricucire il distacco dalle prime della classe.

Della Juventus e del campionato di Serie A ha parlato l'ex calciatore dell'Udinese TotoDiNatale intervistato dai microfoni di Leggo del campionato di Serie A: "Credo proprio che l’equilibrio resisterà a lungo, il Napoli è partito forte ma vedo molto bene anche il Milan di Pioli. La Juventus poi non è mai da sottovalutare, piano piano uscirà fuori: Allegri è un tecnico di altissimo livello. Penso che dopo la pausa natalizia si potrà già capire chi sarà davvero in grado di lottare per il titolo e di vincerlo. La Juventus ha avuto un avvio disastroso, che ci può stare dopo un cambio di allenatore e la partenza di alcuni giocatori. Ma non penso siano spaventati: Allegri conosce bene la rosa che ha in mano e ci sta lavorando. Inoltre, ricordo che anche la sua prima Juve, dopo 6 o 7 partite fece solamente due punti, poi però vinse 22 match di fila. Domenica la partita contro la Roma sarà interessate: i giallorossi, anche se sono in trasferta, cercheranno la vittoria e altrettanto faranno i bianconeri che devono assolutamente risalire la classifica, sarà una bella partita".