Di Napoli: “La Juventus non ha mai convinto, mi aspetto di più”

Arturo Di Napoli, ex calciatore, ha detto la sua sulla partita tra Napoli e Juventus, match terminato per 5-1 a favore dei partenopei.

Arturo Di Napoli , ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando anche di Napoli - Juventus . Ecco le sue parole: "Io ho visto una partita nella partita. Si è giocato in una metà campo. Dopo i due gol la Juventus ha avuto una reazione ma è venuta, solamente, da giocate dei singoli.

Il Napoli è una macchina collaudata ed ha una forza incredibile. Gli azzurri hanno avuto il controllo totale della partita e credo che non abbiano mai rischiato. Mi dispiace vedere i bianconeri così. Alla fine pensandoci bene con Cremonese e Udinese ha vinto ma non ha mai convinto. Con Allegri è sempre stato così.

Io sono pienamente d'accordo con la disamina dell’allenatore. La Juventus è stata troppo bassa e senza energie. Sul discorso del contraccolpo ti dico la stessa cosa che ho dichiarato dopo la sconfitta di San Siro del Napoli: Vediamo la prossima. I bianconeri non muoiono mai però ad essere sincero vedendola così non penso possa rientrare nella lotta scudetto. L’appunto che posso fare ad Allegri è che poteva rischiare quei giovani che in questo periodo hanno aiutato a riprendersi. Spalletti ha messo in luce tutte le lacune della Juventus. Io da Allegri mi aspetto qualcosina di più sotto qualsiasi punto di vista".