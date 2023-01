Di Marzio: “La Roma ha aperto alla cessione di Zaniolo”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha detto la sua sulla situazione relativa a Nicolò Zaniolo, ala della Roma.

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, ha detto la sua sulla situazione Zaniolo, ancora fra gli obiettivi della Juve per il futuro. Ecco le sue parole: "Si scalda il mercato in uscita della Roma, in particolare per Nicolò Zaniolo, uno dei giocatori maggiormente impiegati in questa stagione nel reparto offensivo dei giallorossi. Già dalla scorsa sessione di calciomercato estiva, il numero 22 della squadra di Mourinho è stato molto ricercato nel panorama internazionale. Dopo essere rimasto a Roma per disputare la prima parte di stagione con il club, adesso Zaniolo può davvero partire a gennaio.

Tra vecchie fiamme tornate sull'attaccante 23enne e nuovi club interessati, gli ultimi 13 giorni di questo mercato potrebbero aprire a una cessione immediata da parte dei giallorossi. La Roma ha aperto alla cessione di Nicolò Zaniolo. Dopo aver fatto muro in estate, in questi mesi uno dei temi più dibattuti all'interno dell'ambiente giallorosso riguardava il rinnovo dell'attaccante italiano. Ma con l'ok della dirigenza della Roma per una cessione a gennaio, si aprono nuove porte per Zaniolo. Gli agenti dell'attaccante classe 1999 sono già a lavoro per trovare offerte che possano concretizzarsi nei prossimi giorni di calciomercato. Su Zaniolo resiste l'interesse del Tottenham, già spettatore interessato dallo scorso agosto.

Fabio Paratici, DS degli Spurs, ha proposto un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. In Premier League c'è anche il West Ham, club in cui Zaniolo ritroverebbe i compagni di Nazionale Scamacca ed Emerson, oltre all'italiano Ogbonna. Dalla Germania, il Borussia Dortmund si unisce alle squadre che hanno fatto un sondaggio per il giocatore. Per vendere Zaniolo a titolo definitivo, la Roma parte da una richiesta di circa 40 milioni di euro, e non è disposta a scendere sotto i 35. I giallorossi monitorano ogni possibile offerta - che al momento non è ancora arrivata".