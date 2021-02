Di Marzio: “Rigore nettissmo. Uscita poco elegante di Pirlo”

TORINO – Nonostante mancano appena due giorni alla delicatissima sfida di Champions contro il Porto, in casa Juve fa ancora dibattito il calcio di rigore concesso al Napoli nel big match di sabato sera. Episodio che al netto del regolamento sembra essere evidente ma che, ha lasciato molte ruggini dalle parti della Continassa. Come dichiarato da Pirlo nel post partita infatti, se questo rigore fosse stato fischiato a parti invertite avrebbe fatto piu rumore di quanto ne abbia fatto ora. Proprio in merito all’episodio che ha deciso il match, è voluto intervenire il grande esperto di calcio Gianni Di Marzio, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, durante il corso di Maracanà Show.

SULLE SCONFITTE DI JUVE E MILAN – “Quella del Milan mi meraviglia, ma dico quella della Juventus. Contro lo Spezia non mi aspettavo che i rossoneri potessero perdere. La Juve ha fatto due passi indietro. Io pensavo che entrasse convinta a Napoli, invece è stata in attesa, con CR7 latitante. Insomma non ho visto una Juve aggressiva. Un passo indietro non solo per la classifica ma anche per la mentalità. Ero convinto che la Juve, facendo giocare anche Morata, facesse risultato. E non mi sono piaciute le dichiarazioni di Pirlo”.

SULLE DICHIARAZIONI DI PIRLO RILASCIATE NEL POST PARTITA CONTRO IL NAPOLI – “Per me è un rigore nettissimo. E’ un’entrata classica di Chiellini. Ora con la Var è molto più controllato e mi aspettavo che ci fosse il rigore. Non mi è sembrato elegante in questa uscita Pirlo. Non condivido una virgola della sua analisi. Avrebbe dovuto usare altri termini. Forse tatticamente parlando non hanno più la sicurezza di prima”