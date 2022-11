Di Marzio: “Juve su Milinkovic-Savic, ma trattare con Lotito non è facile”

Manca ancora più di un mese all'apertura del calciomercato e mentre i migliori giocatori del mondo si sfidano nel Mondiale in Qatar , in Italia la dirigenza della Juve sta già pensando alle prossime mosse. Uno dei nodi più intricati riguarda il futuro di Adrien Rabiot . Il centrocampista francese in estate era a un passo dall'addio ma ora è diventato un titolare inamovibile della squadra di Allegri . Il contratto è però in scadenza e il rinnovo è tutt'altro che scontato.

Dagli studi di Sky Sport, infatti, Gianluca Di Marzio ha detto: “La Juve è su Milinkovic-Savic. Lui non ha ancora rinnovato con la Lazio, non è ancora in scadenza a giugno, ma il club vorrebbe rinnovare per avere maggior forza in caso di trattativa. La Juve è molto attenta, anche se trattare con Lotito non è mai facile. Serviranno cifre molto importanti per strapparlo alla Lazio. E si dovrà fare un ragionamento su Rabiot che è in scadenza, c’è il rischio di perderlo a zero nonostante il club lo abbia atteso a lungo. Ora è al massimo e il rischio che vada via c’è”.