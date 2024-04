Di Marzio: “Accordo verbale tra Manna e De Laurentiis per il ruolo di ds”

Gianluca Di Marzio, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: "Il Napoli comincia a gettare le basi per la prossima stagione. De Laurentiis ha raggiunto negli scorsi giorni un accordo verbale con Giovanni Manna per il ruolo di direttore sportivo. L’attuale dirigente e collaboratore di Giuntoli alla Juventus ha già dato il suo sì al passaggio in azzurro. In attesa delle firme, il primo nome per la panchina è quello di Vincenzo Italiano. Cristiano Giuntoli ha scelto Stefano Stefanelli, dirigente del Pisa, per "sostituire" il partente Manna. A Torino dovrebbe arrivare anche Giuseppe Pompilio del Napoli, che farà il tragitto inverso rispetto a Manna".