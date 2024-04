Di Marzio: “La Juve sta pensando ad un futuro senza Allegri”

Gianluca Di Marzio, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sky Sport: "In questo momento la società sta programmando il futuro senza tenere in considerazione Massimiliano Allegri, stanno sondando i profili di Calafiori, Di Gregorio e Zirkzee e quando un club si muove in maniera concreta su certi nomi senza interpellare l'attuale tecnico lo fa perché è in contatto con un altro allenatore. A fine stagione la Juventus cercherà il modo per risolvere il contratto di Allegri, ma se l'allenatore non vorrà venirgli incontro e non troverà un altro impiego, è chiaro che il club sarà obbligato a pagarlo fino in fondo".