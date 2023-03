Di Marzio: “Cuadrado vorrebbe restare alla Juve, ma non c’è accordo”

Gianluca Di Marzio, giornalista, ha detto la sua sul futuro di Juan Cuadrado, calciatore della Juvein scadenza di contratto. Ecco le sue parole: "Cuadrado reduce dal gol nel derby contro il Torino, vorrebbe rimanere in bianconero. Il suo contratto è in scadenza, ma non ha pre-accordi con nessuna squadra, nonostante siano arrivate delle proposte. Al momento però la Juve non ha stabilito nessun contatto per il rinnovo manifestando l'idea di chiudere qui la sua avventura a Torino. La situazione, dunque, al momento è in standby.