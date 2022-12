Di Maria: tatuaggio per la vittoria della Coppa del Mondo

La Juventus è scesa in campo ieri per l'ultimo allenamento prima dei tre giorni di riposo per le festività natalizie. La squadra si ritroverà il 27 dicembre alla Continassa, dove preparerà la terza ed ultima amichevole dell'anno contro lo StandardLiegi. Le due squadre scenderanno in campo il 30 dicembre all'Allianz Stadium, che per l'occasione sarà aperto al pubblico.