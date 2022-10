Di Maria: “La Juventus una grande famiglia, mi sento a casa”

Angel Di Maria , attaccante della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a 433, nel programma "Deep Dive". Ecco le sue parole sulla fotografia di questa estate con alcuni calciatori della Vecchia Signora: "Questo scatto risale al mio quarto o quinto giorno in bianconero. Ebbene, sembrava che fossi alla Juventus da 4 o 5 anni. Questa foto dimostra l’affetto e quello che è in realtà la Juventus: una gran famiglia. Per me essere arrivato qui è molto più che importante: mi sento come se fossi a casa. Dal primo giorno".

Sul passato: "Cosa vuol dire per me famiglia? Significa essere tutti per uno, sempre, farsi trovare pronto in ogni occasione per mia moglie e le mie figlie. Io lotto, ho lottato e lotterò sempre per loro: sono la mia forza, il mio motore. La mia infanzia è il Rosario Central, lì ho iniziato a giocare a “futbol”, lì ho cominciato ad amare il pallone, una delle cose fondamentali nella mia esistenza".