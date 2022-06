Di Maria: la Juventus attende la risposta del Fideo

Il calciatore argentino si trova in vacanza ad Ibiza e starebbe decidendo cosa fare del suo futuro, se accettare la proposta della Juventus o meno

La Juventus ha terminato il campionato di Serie A al quarto posto, chiudendo una stagione passata a rincorrere le prime posizioni della classe senza mai raggiungerle. La squadra bianconera ha ottenuto con largo anticipo l'accesso alla prossima Champions League, ma le prestazioni di questa stagione sono state così altalenanti e discontinue da non permettere mai alla squadra di essere in lotta per la vittoria. Le finali di Supercoppa Italiana e di Coppa Italia perse contro l'inter hanno lasciato inoltre strascichi che i bianconeri hanno pagato nelle partite successive.

Per questo i bianconeri si stanno muovendo sulla mercato, con la dirigenza che sta ponendo le basi per quella che sarà la squadra del prossimo anno, con molti contatti in sede di mercato già presi con alcuni giocatori che potrebbero migliorare la rosa a disposizione di Allegri. Tra questi c'è AngelDiMaria, il cui contratto con il PSG è ufficialmente finito. Il calciatore argentino ha salutato la squadra ed i tifosi della squadra francese, con la quale avrebbe giocato un altro anno prima di tornare in Argentina, e che invece ha preferito scaricarlo. El Fideo è andato in vacanza per decidere del suo futuro, e con il ritorno in Europa i nodi dovrebbero essere sciolti a giorni.

La Juventus, con il benestare di Massimiliano Allegri, ha messo sotto osservazione l'argentino, e fatte le valutazioni del caso, i bianconeri hanno accelerato i contatti con il giocatore. Dopo aver visto rifiutate le due opzioni di contratto, la Juventus ha formulato a Di Maria quella che è l'ultima offerta: contratto da una stagione con opzione per il rinnovo per una seconda. El Fideo è tornato dalle vacanze in Argentina e ora si trova ad Ibiza con la famiglia, da dove la Juventus spera di avere al più presto una risposta, positiva o negativa, per continuare il suo mercato al meglio.