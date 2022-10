Di Maria: arrivato l’esito degli esami

La Juventus è uscita sconfitta dalla partita contro il MacabiHaifa giocata martedì sera e valevole per la quarta giornata della fase a gironi della ChampionsLeague. I bianconeri, con la terza sconfitta in quattro partite, hanno compromesso, quasi irrimediabilmente, la qualificazione agli ottavi di finale della competizione, ed ora dovrà guardarsi anche dal non fallire il terzo posto nel girone, che vorrebbe dire qualificazione in Europa League.