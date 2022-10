Di Maria: “Voglio finire la carriera al Rosario Central”

Il calciatore della Juventus, fuori per infortunio, ha parlato del suo futuro professionale e dei suoi desideri per finire la carriera

La Juventus sembra non riuscire ad uscire dal baratro che l'ha inghiottita da inizio stagione, con i bianconeri che continuano a fornire prove del tutto sotto tono e che hanno portato a disastrosi risultati sportivi. Quando non siamo nemmeno a fine ottobre, i bianconeri sono a 10 punti dal Napoli primo in classifica, e fuori dalla lotta Scudetto, ma soprattutto sono fuori dalla Champions League , avendo mancato il primo obiettivo stagionale.

Mentre si consumava l'ennesima sconfitta della squadra, l'argentino della Juventus AngelDiMaria ha rilasciato un'intervista circa le sue intenzioni per il proseguo della sua carriera, intervistato dai microfoni dei canali ufficiali della Conmebol in Sudamerica: "La verità è che da tempo avevo in testa di finire la mia carriera al Rosario Central, dove ho iniziato. È vero che al giorno d'oggi le cose al club non sono facili, ma sostengo questa mia idea, perché vorrei, anche solo per un anno, godermi a pieno il calcio argentino e la squadra in cui sono nato".