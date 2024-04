Di Livo: “Si sta andando verso la fine dell’era Allegri”

La Juventus è tornata alla vittoria contro la Lazio nella partita valevole per l'andata della seminale della CoppaItalia: i bianconeri si sono imposti per 2-0 ed ora cercheranno di ripartire anche in campionato. La squadra è attesa domenica sera dalla partita contro la Fiorentina, che potrebbe certificare, in caso di vittoria, l'uscita dalla crisi che imperversa da molto tempo. A proposito del momento dei bianconeri, l'ex calciatore della Vecchia Signora Angelo Di Livio, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per parlare della squadra bianconera: "Si sta andando verso la fine dell'era Allegri che forse farà bene anche a molti giocatori. Nuovi stimoli e nuovi allenamenti. La rosa della Juventus è una buona rosa ma nemmeno da fare sette punti in nove partite e un girone di ritorno da retrocessione. I giocatori dovrebbero prendersi un po' più di responsabilità sennò ce la prendiamo solo con Allegri e così è facile".