Di Livio: “Pogba ingenuo, ma quattro anni sono davvero tanti”

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlandone a TVPlay. Ecco le sue parole sulla squalifica di 4 anni per Paul Pogba, per il caso doping: "Ingenuamente non ha comunicato alla società che avrebbe preso quella sostanza, ma un giocatore di quel livello dovrebbe sapere che questo va sempre fatto.