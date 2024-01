Di Livio: “L’Inter ha due squadre. Per fortuna che c’è la Juventus…”

Intervistato a Tv Play, Angelo Di Livio ha parlato della lotta scudetto ad appannaggio di Inter e Juventus. Ecco le sue parole: "Inter e Juventus si stanno giocando lo scudetto, ma non solo. Nella storia c'è un odio calcistico da sempre che in generale si tende sempre a ingigantire. Meno male che la Juve sta facendo questo campionato. Diversamente la serie A sarebbe già finita, come l'anno scorso col Napoli. Mi arrabbio con gli interisti che negano di dover vincere lo scudetto: hanno due squadre, giocano bene e hanno grandi campioni quindi non capisco perché negare di essere i favoriti".