Di Livio: “La Juventus deve assolutamente provare a vincere lo Scudetto”

Intervenuto su Raidue, Angelo Di Livio ha parlato delle ambizioni Scudetto della Juventus. Ecco le sue parole sintetizzate da tuttojuve.com: "Un allenatore della Juventus non può mai dire che la sua squadra non lotterà per lo Scudetto, non se lo può permettere assolutamente, infatti secondo me Allegri ha ricevuto anche diverse critiche da parte di molti tifosi. La Juve è una buona squadra, giocando una partita a settimana, a parte la Coppa Italia, potrà preparare meglio le gare".