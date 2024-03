Di Livio: “L’ammonizione di Vlahovic contro il Napoli è stata generosa”

Angelo Di Livio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento negativo di Vlahovic.

Angelo Di Livio , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le dichiarazioni a Rai Sport: "Quella del Maradona è una Juventus che francamente mi è piaciuta, anche se Vlahovic ha sprecato troppe palle gol.

L'arbitro poteva lasciar correre, per me il fallo non era da ammonizione e mi sembra che il giocatore del Napoli abbia anche accentuato un po' la caduta.