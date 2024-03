Di Livio: “La Juventus deve ancora puntare su Vlahovic”

AngeloDi Livio, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TVPlay: "Retegui al momento non lo vedo titolare al Milan, alla Juve o all’Inter. Per me per un calciatore l’entusiasmo è fondamentale. Lui è carico, si è preso un posto in Nazionale. Non lo sottovaluterei, a me è piaciuto molto con il Venezuela. Con il Genoa ultimamente l’ho visto benissimo, deve solamente togliersi un po’ di timidezza. Vede la porta più lui o Vlahovic? Non so, sicuramente vedo serenità in Retegui, ma nervosismo nel serbo. Se fossi un dirigente della Juve comunque, terrei Vlahovic per il futuro sicuramente".