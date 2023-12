Di Livio: “La Juventus dovrebbe migliorare nel gioco, ma sta piacendo”

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sfida con il Frosinone.

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "E' vero che dovrebbe migliorare nel gioco e in alcune situazioni, ma a me sta piacendo. I ragazzi ci stanno mettendo anima e cuore, questo piace ai tifosi. Il mio augurio è che si possa fare qualcosa per migliorare la rosa.

Credo poco alle dichiarazioni pubbliche dell'allenatore e dei dirigenti, questo è un club che deve tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Anche Allegri è consapevole fino alla fine che dovrà provare a vincere lo scudetto. L'Inter è una gran bella squadra, allenata molto bene da Simone ed è in possesso di tante alternative in panchina. Questo, per me, farà la differenza alla lunga.

Frosinone? Trasferta trappola. Il Frosinone riesce sempre ad esprimersi su buon livello contro le grandi, basta vedere la prestazione di ieri con il Napoli. Per la Juve sarà un test importante e non da sottovalutare nella maniera più assoluta. Per portare a casa i tre punti, servirà grande concentrazione e un calcio molto intelligente".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.