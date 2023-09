Di Livio: “La Juventus sta giocando meglio dello scorso anno”

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla squadra bianconera, parlando anche di Chiesa e Allegri.

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Mi sembra che in queste prime partite abbiamo visto qualcosa di meglio rispetto all'anno scorso, poi anche Allegri è consapevole che per vincere lo Scudetto ci vuole un gioco e una organizzazione migliore. Allegri? Forse toglie un po' di responsabilità alla squadra, ma la Juve è un club blasonato che deve lottare sempre per lo Scudetto. Pensare davvero il contrario, per me, sarebbe una sconfitta.

Scudetto? Non so che succederà, ma prima dovrà vincere lo scudetto. L'obiettivo è quello, questa squadra ha bisogno di ritornare in Champions. Nella testa dell'allenatore c'è sempre stato Lukaku, poi è rimasto Vlahovic e siamo tutti contenti di questo. Lo vedo carico, molto motivato, e la speranza è che con i suoi gol possa far vincere qualcosa la Juventus.

Chiesa? Federico mi ricorda molto suo padre nei movimenti e nel tiro. Non lo vedo però troppo in quel ruolo, per me ha bisogno di toccare la linea e lui stesso parte un po' più esterno. Poi lavorandoci sopra, sicuramente potrà migliorare molto. E' un ragazzo intelligente".

