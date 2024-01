Di Livio: “Huijsen alla Roma è una buona mossa della Juventus”

Intervistato a Calcio Totale, Angelo Di Livio ha commentato l'operazione di calciomercato che ha portato Dean Huijsen dalla Juventus alla Roma . Ecco le sue parole: "Questa operazione avvantaggia il ragazzo che va a fare un campionato da protagonista in una piazza importante con un allenatore fortissimo che ha vinto tutto e poi la Juventus che a fine anno si ritrova un giocatore non ti dico pronto ma quasi".

Inoltre, su un eventuale percorso inverso di Luca Spinazzola, ha detto: "Ha alti e bassi, per me è uno dei migliori esterni della Roma, è vero che ha avuto parecchi problemi fisici ma non lo darei per finito". Infine su Gatti: "Espulsione contro la Salernitana? Non è nemmeno giallo, prende in pieno il pallone. Così il calcio finisce".