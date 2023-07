Di Livio: “Esclusione dalla Conference simbolo di una stagione negativa”

La Juventus ha ricevuto ieri la notizia dell'esclusione dalla prossima Conference League: nell'ultimo giorno utile, la UEFA ha comunicato ai bianconeri la decisione di escluderli dalle coppe per la prossima annata, in aggiunta ad una multa di 20 milioni di euro, di cui 10 da pagare subito, e 10 legati al rispetto dei paletti del Fair Play Finanziario per i prossimi anni. Una decisione che in casa bianconera era attesa da tempo, ed alla quale la società non presenterà opposizione.