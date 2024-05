Di Livio: “Cuadrado molto scorretto nei confronti della Juventus”

Intervistato per Tv Play, Angelo Di Livio ha parlato dell'ex giocatore della Juventus, oggi all'Inter, Juan Cuadrado. Per l'ex bianconero, non ci sarebbero giustificazioni al comportamento del giocatore colombiano durante la sua festa scudetto con i nerazzurri. Ecco le sue parole: "E’ una vergogna quello che ha fatto Cuadrado (sul coro antijuventino ndr). Uno che sta 10 anni alla Juventus non può fare una cosa del genere. Lo dico sinceramente, mi dispiace. Di Biagio non l’avrebbe mai fatto. E neanche io. Stai 10 anni in un club. E 10 anni sono tanti. Ti mandano via e hai il rancore? Sono dieci anni! E’ stato molto scorretto nei confronti della Juventus".