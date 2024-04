Di Livio esalta Cambiaso: “E’ il nuovo Torricelli. Su Chiesa…”

Angelo Di Livio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole alla Gazzetta: "Vlahovic e Chiesa? Sono ancora preda di alti e bassi, che impediscono anche ai loro compagni di 'viverli' come punti fermi. Entrambi sanno che per giocare a certi livelli devono diventare dei 'martelli', ma ancora non hanno fatto questo salto. Sarebbe ora che cominciassero ad essere i leader della squadra, insieme a Danilo e Bremer: devono diventare bravi a trascinare il gruppo con atteggiamenti sempre positivi, altro che sbuffi o sbracciate... Cambiaso? E' il nuovo Torricelli. E' arrivato alla Juve da sconosciuto, e come Moreno ha dimostrato personalità, maturità e continuità di rendimento. Penso che sarà uno dei fondamenti anche della Juve futura: è giovane, ha margini di miglioramento e ha già fatto vedere voglia, attaccamento, serietà e grande applicazione".