Di Livio: “Anno difficile, un po’ come Calciopoli: solo una…”

Angelo Di Livio ha detto la sua dopo le vicende legate alla Juve . L'ex centrocampista bianconero ha detto: "Sin dall'inizio si capiva come avrebbero massacrato totalmente la Juve. È stato un anno difficile, le sensazioni sono state come quelle di Calciopoli: anche lì tutti parlavano con tutti, ma solo una squadra è stata punita."

E poi: "Mi è sembrato molto ridicolo. Per il futuro, al posto di Allegri, mi piacerebbe, a parte l'amicizia, Antonio Conte. Mi piaceva davvero tanto, per il gioco espresso e per la carica che trasmetteva al gruppo, poi ci sono state delle incomprensioni ed è andato via. Conte ha l'anima juventina dentro, non ho dubbi su questo"