Di Livio: “Allegri si dovrà concentrare bene per fare ripartire la squadra”

"Vlahovic ammonito? Per me il suo intervento non era da ammonizione, l'arbitro poteva lasciare correre perché non è stato un fallo cattivo e il giocatore del Napoli scivola anche un po'. Allegri è talmente intelligente che sa che dovrà aspettare il finale di stagione perché adesso è entrato in una situazione un po' particolare e il Milan sta ad un punto".