Di Livio: “Allegri parafulmine dei giocatori della Juventus”

Intervistato per Tv Play, Angelo Di Livio ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Per l'ex bianconero, il tecnico sarebbe utilizzato dai giocatori come attenuante per il loro rendimento sotto le attese. Ecco le sue parole: "Per me è finito il ciclo Allegri, ma è un parafulmine dei giocatori. La responsabilità non è solo dell’allenatore, ma anche dei calciatori che ora si sentono tranquilli. La Juve gioca male, però nel girone d’andata ci sono stati segnali importanti. Quando vinci nascondi molte cose. I giocatori della Juventus devono dimostrare molto di più e mi riferisco a tanti: Vlahovic, Chiesa, quelli considerati top player".