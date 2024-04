Di Livio: “Allegri non deve essere un alibi per i giocatori della Juve”

Intervistato per TJ, Angelo Di Livio ha parlato del rendimento recente della Juventus. Ecco le sue parole: "Il pareggio con il Milan è l'ennesima prestazione buttata via dai giocatori della Juve in questa stagione. Non riesco a capire il perché di una seconda parte di stagione così sottotono, chi scende in campo deve prendersi le sue responsabilità e non vorrei che Allegri fosse sempre l'alibi. Devono capire che maglia indossano e in che club giocano, i calciatori dovrebbero dare decisamente di più. La Juve non si deve far scappare la Coppa Italia, perché sarebbe un finale di stagione importante insieme al raggiungimento del piazzamento Champions. Alla fine bisogna tornare a vincere, non ci si può accontentare di una posizione che non è la prima. I bianconeri dovranno tornare competitivi per lo scudetto e l'Europa".