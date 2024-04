Di Livio: “Allegri ha molte possibilità di restare alla Juventus”

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Angelo Di Livio ha risposto a molte domande a tema Juventus. Tra queste, l'ex bianconero ha parlato del futuro dell'attuale allenatore Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Allegri forse non è stato bravo a capire che doveva spronare di più la squadra e invece tutti hanno un po' mollato psicologicamente. Senz'altro il motivo del crollo è stato mentale. Allegri via a fine stagione? Ci andrei piano a crederlo. Se otterrà i risultati chiesti dalla società, la coppa Italia e un posto in Champions, avrà fatto un lavoro soddisfacente e avrà molte possibilità di restare".