La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Verona nella partita valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria dopo i tre passi falsi contro Empoli, Inter ed Udinese, che hanno portato alla classifica dei bianconeri un solo punto. La squadra si trova ora a meno sette lunghezze dall'inter, che conta una partita in meno, e ad un solo punto di vantaggio dal Milan terzo.

"Dopo la sconfitta del Milan, mi aspettavo una reazione più feroce. Se si ha veramente la fame di tornare a certi livelli, si deve devastare tutti in casa propria. Credo che chi gioca in squadre di alto livello debba convivere con la pressione. Mi fa arrabbiare che l'allenatore non parli del fatto che la Juventus non vince lo scudetto da diversi anni. Allegri deve essere consapevole che alla Juventus vincere lo scudetto è un obbligo. Dobbiamo dare il massimo e non giocare a nascondino."