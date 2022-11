Di Gennaro: “Lukaku e Pogba non hanno dato frutti. Sul Mondiale…”

L'ex giocatore, ora opinionista e commentatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del Mondiale in corso in Qatar e non solo

redazionejuvenews

Ieri è ufficialmente iniziato il Mondiale 2022, con la partita inaugurale tra i padroni di casa del Qatar e l'Ecuador. Oggi tre le partite in programma, compresa quella tra Stati Uniti e Galles, dove ci sarà il primo degli 11 giocatori bianconeri impegnati: Weston McKennie. Del Mondiale e non solo ha parlato Antonio Di Gennaro, intervenuto ai microfoni di TMW Radio.

Sul Mondiale: "Il clima è buono, c'è rammarico per l'Italia che non è qui. Bella la cerimonia di apertura, ma la partita ha lasciato a desiderare. Pensavo ci fossero meno infortuni in previsione di questo Mondiale. A giugno si arriva dopo un'annata tirata, ma anche adesso ci sono infortuni che lasciano stupiti. Vedi ultimo Benzema. L'atmosfera? Gli stadi sono tutti abbastanza vicini, la crescita del Paese c'è stata ma è un Mondiale diverso. Non mi fa impazzire l'idea che si tenga qui. E' tutto molto sicuro, questo possiamo dirlo, ma non lo vedo un Mondiale qui, lo vedo più in altre piazze".

Inter e Juventus hanno avuto problemi con gli infortuni di Lukaku e Pogba: "Lukaku qualcosa ha fatto, ma per adesso sono due errori forse. Sulla carta erano importanti, soprattutto Pogba per il centrocampo della Juve. Il suo infortunio è stato molto più serio. I due club pensavano fossero più importanti, ma per ora sono state due operazioni che non hanno dato frutti".