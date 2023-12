Di Gennaro: “La Juventus ha una difesa granitica. Ma per lo scudetto…”

Intervistato a Tmw Radio, Di Gennaro ha commentato le parole del portiere della Juventus Szczesny sull'obiettivo scudetto. Ecco cosa ha detto: "Non fa una piega. La loro solidità è rimarcata da una difesa granitica ma servono i gol. L'Inter con Lautaro e Thuram ne hanno già fatto 22 di gol, quindi… Se vediamo la Fiorentina, che sta facendo un campionato strepitoso, ha come migliori realizzatori due centrocampisti e non le punte. La Juve però deve accelerare di più davanti. E poi gli mancano pure due centrocampisti. Serve almeno uno in mezzo dal mercato di gennaio".