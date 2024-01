Di Gennaro: “La Juventus è oramai una squadra compatta e concreta”

Le altre per il quarto posto se lo giocano 6-7, qualcuno dovrà anche delle scelte. E mi riferisco anche alla Fiorentina, che dovrà capire che scelte fare. Come fece la Lazio lo scorso anno. Questo calo della Roma può preoccupare, così come le polemiche rivolte a Mourinho, che non si sono mai viste in questi anni. La Lazio sta risalendo alla grande".