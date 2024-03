Di Gennaro sicuro: “Il fallo di Vlahovic non era da giallo”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'ammonizione di Vlahovic.

Amtonio Di Gennaro , ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve . Ecco le sue parole a Rai Sport: "Il contratto ovviamente c'è, ma adesso c'è un direttore sportivo che sta già pianificando la prossima stagione soprattutto a livello di squadra e quindi ci sono delle alternative.

Vlahovic squalificato contro l'Atalanta? Non era un fallo da ammonizione quello di Vlahovic a Napoli, l'arbitro è stato preso dai tre falli consecutivi ma poi bisogna valutare se il fallo è da ammonizione e secondo me non lo era".