Di Gennaro: “Soltanto l’Inter può perdere lo Scudetto…”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla lotta Scudetto, parlando anche anche dell'Inter e della Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Nel calcio fin quando la matematica non da certezze, è impossibile fare pronostici, ma è chiaro che l'Inter sia la più forte in Serie A e non è un caso che sia l'unica ancora imbattuta nel 2024, insieme al Manchester City.