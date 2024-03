Di Gennaro: “Juve, senza Champions è un vero fallimento”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento della Vecchia Signora.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: "E' una Juve in netto calo dopo che a gennaio l'avevo vista migliorata anche nella proposta di gioco. Chiesa non è ancora quello che conosciamo e non so il motivo. La proposta di gioco ora è tornata ai minimi storici e i dati sono inconfutabili. Il nervosismo di Allegri la dice lunga.

Dopo una ripresa che faceva ben sperare, adesso si è involuta di nuovo e potrebbe essere pericoloso. Per me tra le prime quattro arriva, che è l'obiettivo iniziale. C'è nervosismo, tensione. E' normale che sia così, il momento è questo. Va oltre quando parla di domande intelligenti da fare. Due mesi fa la squadra giocava bene, non so cosa può succedere ora. Teme che non possa andare in Champions? Sarebbe un fallimento grosso. Napoli, Inter e Milan per me hanno un organico più forte, lo ripeto.

E' in difficoltà, anche perché dietro il Bologna non molla, la Roma con De Rossi ha cambiato marcia, poi ci sono Atalanta e Napoli. Ci dovrebbe essere un crollo spaventoso ma in effetti il calcio è talmente strano che può succedere di tutto, visto cosa successo ultimamente. E potrebbe portare anche a valutazioni clamorose prima della fine del campionato. Pe me va in Champions, ma la preoccupazione c'è".

