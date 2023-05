Di Gennaro: “Juve, va riattivato lo scouting. Su Allegri…”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla situazione complicata che sta vivendo la Juventus.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio sulla situazione della Juventus. Ecco le sue parole:"Futuro di Allegri? Bisogna capire se non arriva nelle coppe. La scelta Giuntoli è perché è un ds che ha fatto bene a Napoli non spendendo grosse cifre e ha risanato.