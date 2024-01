Di Gennaro: “Chi scelgo tra Inzaghi ed Allegri? Preferisco il primo”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta tra Inzaghi ed Allegri.

Antonio Di Gennaro , ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve . Ecco le sue parole a TMW Radio: "Chi scelgo tra Inzaghi ed Allegri? Inzaghi. Non è discorso del modulo, ma i suoi difensori diventano centrocampisti.

E' una squadra totale. E' il modo di interpretare la partita, di come gestire i momenti. Sanno come pressare e attaccare, ormai giocano a memoria come il Napoli lo scorso anno. L'Inter con gli anni è migliorata. Però è cresciuto molto Allegri nell'ultimo anno.