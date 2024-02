Di Gennaro: “L’Inter ha dominato ieri, la Juve ha perso l’occasione”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di ieri contro l'Inter.

Ecco le sue parole a TMW Radio: "Ci sono le coppe di mezzo, ma l' Inter ha dominato, gioca a memoria da parecchio, è bella a vedersi e ha equilibrio. Ha dimostrato di meritare, è normale che può aumentare ancora il vantaggio e questo Scudetto lo può perdere solo l'Inter, ma dico anche che la Juve con l'Empoli ha perso un'occasione e ci può essere stato un contraccolpo psicologico.

E' più merito dell'Inter che demeriti della Juve. Comunque per me Giuntoli metterà qualità a questa squadra. Sento nomi come Koopmeiners e la strada è quella".