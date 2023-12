Di Francesco: “Non decide Kaio Jorge se giocare contro la Juventus”

In conferenza stampa, ha parlato l'allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco . Tra i vari argomenti, la possibilità che Kaio Jorge parta dal 1' minuto contro la Juventus . Ecco le sue parole: "Non decide Kaio se giocare contro la Juve o meno, né lui né gli altri. Non decidono i calciatori, prima della Juve abbiamo il Lecce e la Coppa dove vogliamo andare a fare una grande figura. Col Lecce farò giocare la formazione migliore".

Il tecnico ha proseguito: "Anche Cuni ha avuto dei problemini, domani per me sarà importante capire chi avrà recuperato per sabato. Dopo sabato vedremo per martedì e dopo il Napoli penseremo alla Juve".